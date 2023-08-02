بوتين: موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.

وسمح الاتفاق الذي أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.

وقال الكرملين في بيان حول اتصال بوتين بأردوغان "تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في "اتفاق الحبوب"، يفقد تمديده الإضافي أي معنى".

وأضاف أن روسيا مستعدة للعودة إلى الاتفاق "بمجرد وفاء الغرب فعليا بجميع الالتزامات تجاه روسيا" المدرجة في الاتفاق.



