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اليونان تقدم أسبوعاً مجانياً للسياح إثر الحرائق

سياح يلتقطون صوراً اثناء غروب الشمس في مدينة نافبليون، جنوب اليونان
2 أغسطس 2023 17:07

قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "آي.تي.في" البريطانية اليوم الأربعاء إنه سيتم السماح للسياح، الذين تم إجلاؤهم من جزيرة "رودس" اليونانية الأسبوع الماضي بقضاء أسبوع مجانا في الجزيرة في ربيع أو خريف عام 2024 .

وكان من غير الواضح أولا، المكان الذي يمكن للسياح التقدم فيه للاستفادة من العرض. وأضاف رئيس الوزراء "بالنسبة لهؤلاء الذين قطعوا عطلاتهم، نتيجة لحرائق الغابات، ستقدم الحكومة اليونانية بالتعاون مع السلطات المحلية عطلة مجانية لمدة أسبوع واحد، في رودس" مشيرا إلى أن ذلك لضمان عودة الأشخاص إلى الجزيرة للاستمتاع بجمالها الطبيعي.

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وتابع رئيس الوزراء "نشهد دائما حرائق الغابات في البحر المتوسط، منذ آلاف السنين، ما تغير في الأعوام الماضية نتيجة لتغير المناخ هو درجة شدتها".

وأضاف أن الحرائق في رودس، مدمرة لكنها أضرت بأقل من 15% من الجزيرة. وتابع أن "الجزيرة عادت إلى طبيعتها تماما، ليس لدينا حرائق غابات نشطة، في الوقت الذي نتحدث فيه والطقس في الأيام الـ15 المقبلة، يبدو لطيفا نسبيا.

المصدر: وكالات
السياحة
الحرائق
اليونان
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