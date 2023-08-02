بكين تشهد أعلى معدلات هطول للأمطار منذ 140 عاماً

شهدت العاصمة الصينية بكين أعلى معدلات هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاماً.

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، اليوم الأربعاء، تسجيل قياس بلغ 744.8 ملليمتراً من مياه الأمطار في أحد مناطق العاصمة، خلال الفترة بين مساء السبت وصباح الأربعاء.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع الرقم القياسي الاخر الذي تم تسجيله في عام 1891، خلال هبوب عاصفة قوية، والبالغ 644 ملليمتراً. وقد أسفرت الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، عن مقتل 20 شخصاً على الأقل في بكين ومقاطعة خيبي المجاورة منذ يوم السبت الماضي.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة نتيجة للعاصفة الاستوائية دوكسوري. وكانت بلدية تيانجين في شمال الصين قالت أمس الثلاثاء، إنه تم إجلاء أكثر من 35 ألف شخص من مناطق مهددة بخطر الفيضان على ضفة نهر يونجدينج الذي غمرته الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في بلدية تيانجين المتاخمة لبكين، إنه اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، تم رفع مستوى الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث إلى الأول الذي يمثل أعلى مستوى.