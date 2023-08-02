كوريا الجنوبية ترفع التحذير من الطقس الحار إلى أعلى مستوى

أعلنت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء رفع التحذير من حرارة الطقس إلى أعلى مستوى لأول مرة منذ أربع سنوات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من البلاد لتتجاوز 38 درجة مئوية.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية إن التقديرات تشير إلى أن الحرارة الشديدة تسببت في ما لا يقل عن 22 حالة وفاة في عموم البلاد حتى أمس الثلاثاء، أي أكثر من ثلاثة أمثال الرقم القياسي المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ سبع حالات وفاة.

ويصدر التحذير من المستوى الأعلى "الخطير" عندما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة الظاهرية إلى 35 درجة مئوية أو أعلى في 40 بالمئة على الأقل من مناطق البلاد التي يبلغ عددها 180 منطقة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.

ويمكن إصداره أيضاً عندما يكون من المحتمل أن تكون درجة الحرارة الظاهرية 38 درجة مئوية أو أعلى لمدة ثلاثة أيام أو أكثر في عشرة بالمئة من مناطق البلاد.

وحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس الثلاثاء المسؤولين على تكثيف الإجراءات لمنع سقوط المزيد من الضحايا، خاصة بين من يعملون في الأماكن المفتوحة والمسنين ومن يعيشون في منازل مؤقتة بدون أنظمة تكييف هواء مناسبة.



