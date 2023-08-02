الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية ترفع التحذير من الطقس الحار إلى أعلى مستوى

كوريا الجنوبية ترفع التحذير من الطقس الحار إلى أعلى مستوى
2 أغسطس 2023 12:40

أعلنت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء رفع التحذير من حرارة الطقس إلى أعلى مستوى لأول مرة منذ أربع سنوات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من البلاد لتتجاوز 38 درجة مئوية.
وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية إن التقديرات تشير إلى أن الحرارة الشديدة تسببت في ما لا يقل عن 22 حالة وفاة في عموم البلاد حتى أمس الثلاثاء، أي أكثر من ثلاثة أمثال الرقم القياسي المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ سبع حالات وفاة.
ويصدر التحذير من المستوى الأعلى "الخطير" عندما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة الظاهرية إلى 35 درجة مئوية أو أعلى في 40 بالمئة على الأقل من مناطق البلاد التي يبلغ عددها 180 منطقة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.
ويمكن إصداره أيضاً عندما يكون من المحتمل أن تكون درجة الحرارة الظاهرية 38 درجة مئوية أو أعلى لمدة ثلاثة أيام أو أكثر في عشرة بالمئة من مناطق البلاد.
وحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس الثلاثاء المسؤولين على تكثيف الإجراءات لمنع سقوط المزيد من الضحايا، خاصة بين من يعملون في الأماكن المفتوحة والمسنين ومن يعيشون في منازل مؤقتة بدون أنظمة تكييف هواء مناسبة.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
إصابة 13 شخصاً في حادث طعن قرب عاصمة كوريا الجنوبية
المصدر: وكالات
الحرارة
الطقس
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
28.7 مليار درهم إيرادات العالمية القابضة في النصف الأول
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©