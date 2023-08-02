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«خانون» يترك مئات الآلاف بلا كهرباء في اليابان

«خانون» يترك مئات الآلاف بلا كهرباء في اليابان
2 أغسطس 2023 10:51

عصفت الرياح القوية بخطوط الكهرباء مدينة أوكيناوا اليابانية السياحية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل صباح اليوم الأربعاء، مع اقتراب الإعصار خانون القوي ببطء من الجزر الجنوبية الغربية للبلاد.
وحتى الآن تم تسجيل وفاة واحدة و11 إصابة.
ونصحت السلطات ما يقرب من 700 ألف شخص بمغادرة المقاطعة المدارية، وهي وجهة سياحية شهيرة تبعد نحو 1600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة اليابانية طوكيو. وتتحرك العاصفة في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة عشرة كيلومترات في الساعة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الرياح وقد قلبت السيارات في عدة ساحات للانتظار. وهطلت الأمطار في الشوارع التي خلت من المارة بينما تمايلت الأشجار ودفعت الرياح المياه المتراكمة في الشوارع بقوة لتحدث ما يشبه الأمواج.
وقالت شركة المرافق المحلية أوكيناوا إلكتريك باور عبر موقعها على الإنترنت إن الكهرباء انقطعت عن نحو 210 آلاف منزل، أو 34 بالمئة من المنازل التي تغطيها، حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت اليابان (0400 بتوقيت جرينتش).
وقالت الخطوط الجوية اليابانية إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات في أوكيناوا يومي الخميس والجمعة أيضاً.

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