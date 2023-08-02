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حرائق الغابات تلتهم 470 ألف دونم في اليونان خلال أسبوعين

حرائق الغابات تلتهم 470 ألف دونم في اليونان خلال أسبوعين
2 أغسطس 2023 09:17

التهمت النيران 470 ألف دونم في 7 حرائق غابات كبيرة في اليونان اندلعت خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية اليونانية، في بيان لها، إن انخفاض معدل الرطوبة في الجو أحد الأسباب التي فاقمت حرائق الغابات، فضلاً عن درجات الحرارة غير المسبوقة في يوليو.

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وأوضح البيان، أن النيران دمرت 470 ألف دونم من الغابات في 7 حرائق كبيرة في جزيرتي كيركيرا ورودوس ومناطق إيغيو وديرفينوكسوريا وكوفارا وكاريستوس ونيا أغيالوس في الفترة من 15 إلى 31 يوليو.

وارتفع إجمالي المساحة التي التهمتها النيران في حرائق الغابات في البلاد منذ مطلع العام إلى 550 ألف دونم.وتلتهم النيران نحو 435 ألف دونم من الغابات سنوياً في المتوسط في اليونان. 

المصدر: وام
حرائق
حرائق الغابات
اليونان
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