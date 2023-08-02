توجيه الاتهام لترامب على خلفية محاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020

وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم، اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

وصدرت أوامر لترامب للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الخميس.

ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعى ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.



وبعد خطاب ناري ألقاه ترامب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضم الكونجرس في السادس من يناير 2021 في محاولة لمنع الكونجرس من تأكيد فوز بايدن.



وأصبح ترامب بالفعل أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية.