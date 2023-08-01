7 قتلى بهجوم في سوريا

أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)

قُتل 7 أشخاص في هجوم شنه تنظيم «داعش»، استهدف قافلة تضم صهاريج نفط، وسط سوريا، فيما اعتبر خبراء ومحللون أن التنظيم الإرهابي لم ينتهِ ومازال يمثل تهديداً وخطراً على دول المنطقة.

واستهدف الهجوم الإرهابي قافلة صهاريج نفط أثناء مرورها في ريف حماة الشرقي الذي يشكل امتداداً للبادية السورية مترامية الأطراف التي انكفأ إليها مقاتلو «داعش» منذ خسارته كل مناطق سيطرته منذ 4 سنوات. وأورد المرصد السوري أن «مقاتلي داعش هاجموا قافلة صهاريج محملة بالنفط، يرافقها جنود بالجيش السوري».

وأودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق المرصد، بحياة 5 جنود ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.

وفي نهاية العام الماضي، قتل 12 من عمال حقل نفطي جراء هجوم مباغت شنّه مقاتلو التنظيم. وحذر خبراء في الإرهاب الدولي ومحللون سياسيون من أن تنظيم «داعش» لم ينتهِ ومازال يمثل تهديداً وخطراً على دول المنطقة المنطقة.

وقال مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل لـ «الاتحاد»، إن «داعش» ليس التنظيم الذي إذا قضيَّ عليه جغرافياً ينتهي، بدليل وجوده وعملياته الإرهابية. من جانبه، أشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري عبدالحليم سليمان، إلى أنه رغم سقوط «داعش» عسكرياً في معركة «الباغوز»، إلا أن التنظيم الإرهابي يحاول تغيير استراتيجيته وتكتيكاته وتحركاته، وإعادة تجميع صفوفه. وأشار سليمان، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن التنظيم لا يزال يشن عمليات في مناطق عدة، ويقوم بعمليات قرب المدن الرئيسة بالبادية السورية.