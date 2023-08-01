العراق: ضبط 6 إرهابيين في نينوى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى. وذكرت الوكالة في بيان أن «مفارزنا المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوى تمكنت من القبض على 6 إرهابيين مطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». وأضافت، أن المطلوبين من المنتمين لعصابات «داعش ».

وتابعت، أن «عملية إلقاء القبض على المطلوبين جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمها مدنيون إلى وكالة الاستخبارات أدت إلى الإطاحة بهم، ولدى تدقيق البيانات تأشر لدى المحققين وثائق تدينهم بالانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية».