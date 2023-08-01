سفراء 15 دولة يدعون للإسراع بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

بيروت (الاتحاد)

دعا 15 سفيراً وقائماً بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، أمس، الجهات اللبنانية المختصة إلى الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن ذلك جاء في رسالة سلموها إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب خلال استقباله لهم.

وأضافت أن «السفراء أعربوا عن قلقهم إزاء المنحى البطيء الذي سلكته الجهات اللبنانية المختصة في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار المرفأ حتى تاريخه إلى جانب الاستمرار في إعاقة التحقيقات».

بدوره، أكد بوحبيب التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بالانفجار المدمر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وشدد بوحبيب على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه وفقاً للقوانين. وأعرب عن أمله في أن تسلك الأمور مسارها المناسب سواءً كان على صعيد المؤسسات القضائية أو المؤسسات الدستورية للدولة وفق الأصول التي ترعى عمل القضاء اللبناني في ظل مبدأ فصل السلطات. وكان مرفأ بيروت قد تعرض لانفجار مدمر في الرابع من أغسطس عام 2020 أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة 7 آلاف بجروح وخلف دماراً هائلاً في أحياء ومباني العاصمة المواجهة للمرفأ وخسائر مادية قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار.