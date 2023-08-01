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قوى سياسية سودانية تبحث تشكيل «جبهة مدنية» لإنهاء الأزمة

قوى سياسية سودانية تبحث تشكيل «جبهة مدنية» لإنهاء الأزمة
2 أغسطس 2023 01:05

القاهرة (الاتحاد)

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أجرت قوى سياسية سودانية، أمس، اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث تشكيل «جبهة مدنية» لإنهاء الأزمة في السودان.والتقى ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بمقر الجامعة بالقاهرة، كما عقدوا اجتماعاً آخر منفصلاً مع السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، إن وفداً تابعاً لها التقى الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، في إطار حشد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية، لإنهاء الأزمة في السودان.
وأضاف البيان أن «اللقاء مع زكي، شهد بحث تطورات الوضع في السودان، في ظل استمرار الأزمة وما يرافقها من كارثة إنسانية». كما استعرض الوفد السوداني، خلال الاجتماع، تشكيل «الجبهة المدنية العريضة»، بهدف وضع حد للأزمة، وفق البيان.
من جهته، أعلن غودفري، في بيان منفصل، أنه «حضر اجتماعات مثمرة في القاهرة، مع ممثلين عن المجتمع المدني السوداني، والائتلافات والأحزاب السياسية». وجاءت تصريحات غودفري في بيان، نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك». وأشار البيان الأميركي إلى أن الاجتماع بين القوى السودانية وغودفري عُقد لمناقشة جهود قوى «إعلان الحرية والتغيير» من أجل تشكيل «تحالف مدني تمثيلي قوي وموسع وشامل، يركز على استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان فيما يتعلق بإنهاء الأزمة».

أزمة السودان
السودان
القاهرة
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قوى الحرية والتغيير
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