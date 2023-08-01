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مباحثات ليبية حول تأمين الحدود مع السودان والنيجر

دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
2 أغسطس 2023 01:05

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، على ضرورة الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد مع النيجر والسودان، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
واستعرض القادة العسكريون خلال اجتماعهم مع اللافي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، أمس، الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر.
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي شدد من جانبه خلال الاجتماع على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال اتصال هاتفي مع نظيرها التشادي محمد صالح النظيف أهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وبينت المنقوش، أن وزير خارجية تشاد أطلعها على مسار مبادرة مجموعة «إيكواس»، مؤكدةً دعم ليبيا لها ومتابعتها وأهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وأشارت المنقوش إلى تطابق مواقف ليبيا، وتشاد تجاه التطورات بالنيجر وتعطيل المسار الديمقراطي.

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