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مقتل 13 مدنياً بهجوم مسلح في أفريقيا الوسطى

أرشيفية
2 أغسطس 2023 00:06

قتل مسلحون 13 مدنياً الاثنين في قرية صغيرة بشمال غرب أفريقيا الوسطى بحسب ما افادت السلطات المحلية الثلاثاء.
وقال المسؤول المحلي جان جيلبير غبانغودو إن الهجوم وقع في وقت مبكر الاثنين في قرية ديكي قرب الحدود التشادية، على بعد حوالى 500 كلم شمال العاصمة بانغي، حين عمد عشرون "متمرداً" الى "إطلاق النار" على 13 مدنياً.

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وأكد رئيس بلدية القرية ابراهيم سنوسي هذه الحصيلة، لافتاً الى إصابة شخصين.
تقع قرية ديكي على بعد نحو 120 كلم إلى شمال غرب نديلي، كبرى مدن محافظة بامينغي-بانغوران، وعلى بعد 22 كلم من قاعدة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى التي أُبلغت بوصول مهاجمين.

المصدر: وكالات
أفريقيا
هجوم مسلح
أفريقيا الوسطى
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