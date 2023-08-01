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دول أوروبية تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر

دول أوروبية تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر
1 أغسطس 2023 23:25

بدأت العديد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إجلاء رعاياها من النيجر على خلفية الانقلاب الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي.
وتجمع المئات من الفرنسيين والأوروبيين الذين تم إجلاؤهم في مطار نيامي عاصمة النيجر، أمس.

من جانبها، نصحت الحكومة الألمانية مواطنيها بمغادرة النيجر، وحثتهم على قبول عرض فرنسا بنقلهم جواً خارج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستبدأ اليوم الثلاثاء في إجلاء مواطنيها من النيجر. وقالت الوزارة إنها سوف تقوم بإجلاء أي مواطنين أوروبيين آخرين يرغبون في مغادرة البلاد. ووفقاً لبيانات الوزارة، يوجد ما يتراوح بين 500 و600 مواطن فرنسي في النيجر.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني إن إيطاليا سوف تجلي مواطنيها أيضاً على متن طائرة خاصة. وأوضح أن هناك نحو 100 مواطن إيطالي في النيجر، مضيفاً أن سفارة بلاده في نيامي، عاصمة النيجر، ستظل مفتوحة.

كما تعمل وزارة الخارجية الإسبانية على إجلاء نحو 70 من مواطنيها، حسبما ذكرت شبكة "ار تي في اي" الإسبانية العامة.

 

المصدر: وكالات
إسبانيا
فرنسا
ألمانيا
النيجر
إيطاليا
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