20 قتيلاً و19 مفقوداً في فيضانات بكين

أسفرت الأمطار الغزيرة التي تهطل على بكين ومقاطعة خوباي المجاورة، 20 قتيلاً و19 مفقوداً حتى الآن وفق محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة الثلاثاء، فيما أغرقت الفيضانات طرقاً وقطعت خطوط اتصالات.

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصاراً قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولاً إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفلبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تنهال على العاصمة والمناطق المجاورة لها السبت. وفي غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر يوليو كاملاً.

والمناطق شبه الريفية في بكين هي الأكثر تضرراً بهذه الأحوال الجوية التي هي أسوأ من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو 2012، عندما قضى 79 شخصاً وأجلي عشرات الآلاف.



وأسفرت الامطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، من بينهم عنصر إنقاذ، بحسب "سي سي تي في".

وما زال 13 شخصاً في عداد المفقودين، فيما عثر على 14 آخرين، وفق المحطة.

وقتل تسعة أشخاص وفقد ستة آخرون بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين، على ما أفادت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين".

وأجلي أكثر من 100 ألف شخص من سكان بكين البالغ عددهم 22 مليوناً، من مناطق الخطر، على ما ذكرت صحيفة "غلوبل تايمز" الحكومية.



