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مقتل 20 عاملاً بعد انهيار رافعة في الهند

عناصر من الشرطة الهندية
1 أغسطس 2023 21:05

قضى 20 عاملاً على الأقل في غرب الهند الثلاثاء بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.
وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلاً، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.
وقالت هذه الهيئة في ساعة متأخرة الثلاثاء إنه تم انتشال 20 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء عن "حزنه" وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند.

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المصدر: وكالات
انهيار
الهند
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