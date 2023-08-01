اليابان.. إلغاء رحلات جوية وإجلاء الآلاف مع اقتراب إعصار "خانون"

اقترب إعصار خانون الثلاثاء من جزر أوكيناوا في جنوب اليابان، ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وبالطلب من مئات آلاف السكان إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة.

وأصدرت مدن عدّة في أوكيناوا أوامر إخلاء غير ملزمة الثلاثاء فيما يتوقّع أن يصل الإعصار الذي اجتاح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة، إلى هذه المقاطعة مساء الثلاثاء.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنّ الإعصار "واسع النطاق" و"القوي" كان الساعة العاشرة في التوقيت المحلي (01,00 ت غ) على بعد نحو 240 كيلومترا من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا.

وحثّت السلطات المحلية السكان الأكثر ضعفًا على الاحتماء في أماكن أكثر أمانًا من منازلهم تحسبًا لرياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث في أوكيناوا إنّ "الكثير من الأشخاص يبقون في منازلهم لأنها مبنية من الأسمنت".

وأضاف "لكننا نطلب من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو في منازل خشبية في مناطق قليلة الارتفاع بالتفكير في الاحتماء قبل أن يشتد الإعصار".

وألغيت 500 رحلة جويّة من أوكيناوا وإليها الثلاثاء، وعلّقت رحلات الحافالات والعبارات المحلية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" (All Nippon Airways) أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.



