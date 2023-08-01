الخارجية الفرنسية: خطط الإجلاء جارية في النيجر

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن خطط الإجلاء جارية في النيجر وأن التنفيذ سيكون قريبا، وذلك بعد انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر اعتبارا من الثلاثاء "نظرا إلى الوضع في نيامي".

وبرّرت الوزارة هذا القرار "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من أمس (الأحد) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".

وأوضحت أن "الإجلاء سيبدأ اليوم" الثلاثاء مضيفة أن فرنسا قد تجلي أيضا "رعايا أوروبيين يرغبون في مغادرة البلاد".

ويقيم نحو 600 فرنسي راهنا في النيجر.