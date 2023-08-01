الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الخارجية الفرنسية: خطط الإجلاء جارية في النيجر

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خارج السفارة الفرنسية في نيامي
1 أغسطس 2023 11:26

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن خطط الإجلاء جارية في النيجر وأن التنفيذ سيكون قريبا، وذلك بعد انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
استقبال حافل لبطل «مهرجان كان» للشطرنج

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر اعتبارا من الثلاثاء "نظرا إلى الوضع في نيامي".
وبرّرت الوزارة هذا القرار "بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من أمس (الأحد) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة". 
وأوضحت أن "الإجلاء سيبدأ اليوم" الثلاثاء مضيفة أن فرنسا قد تجلي أيضا "رعايا أوروبيين يرغبون في مغادرة البلاد".
ويقيم نحو 600 فرنسي راهنا في النيجر.

المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
إجلاء
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©