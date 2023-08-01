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طائرات مسيرة تستهدف العاصمة موسكو

موظفو الطوارئ في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار في موسكو
1 أغسطس 2023 08:33

قال الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة.
وفي وقت سابق، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة وصلت إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

المصدر: وكالات
روسيا
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