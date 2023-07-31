تحذيرات من نقص أدوية الطوارئ في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

حذر تجمع الصيادلة المهنيين في السودان، أمس، من نقص أدوية الطوارئ في الولايات كافة، وعدم استقرار الإمداد الدوائي جراء الأزمة في البلاد.

ولفت تجمع الصيادلة إلى استحالة تواصل الإنتاج الدوائي والعمل بعد إتلاف 50% من المصانع وشركات الدواء في البلاد، معلناً عن شح وغلاء الأدوية بما فيها المنقذة للحياة ومرضى السرطان والسكري، بالإضافة إلى مستلزمات غسيل الكلى. وأكد التجمع خروج عدد كبير من الصيدليات في الخرطوم عن الخدمة، مشيراً إلى نقص حاد في أدوية الطوارئ في الولايات السودانية بجانب عدم استقرار الإمداد الدوائي. ودعا تجمع الصيادلة المهنيين، الشعب السوداني، إلى تجميع الأدوية الفائضة في المنازل وتسليمها لأقرب صيدلية للمساهمة في تخفيف الأزمة الحالية.

وفي السياق الأمني، أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، أمس، تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.