«البوابة العالمية».. مبادرة لربط الاتحاد الأوروبي بالعالم

مانيلا (الاتحاد)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، إطلاق مبادرة «البوابة العالمية»، وهي استراتيجية لربط الاتحاد الأوروبي ببقية أنحاء العالم.

وكتبت فون دير لاين على صفحتها عبر خدمة «إكس»، «تويتر» سابقاً: «نطلق البوابة العالمية بشأن الاقتصاد الأخضر»، مضيفة: «ستقدم مبادرة فريق أوروبا 466 مليون يورو للتمويل، إضافة إلى الخبرات، للانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ولإنتاج الطاقة النظيفة».

والاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والتحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «إننا أيضاً سنوحد القوى من أجل مكافحة تغير المناخ». وفي الوقت نفسه، قالت فون دير لاين، التي تقوم حالياً بزيارة إلى مانيلا تستغرق يومين، إن «أوروبا ترغب في أن تكون شريكاً موثوقاً به للفلبين في الوقت الذي تنمي فيه إمكاناتها الاقتصادية». وأضافت: ستعمل اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بنا، وكذلك مبادرة البوابة العالمية، على تعزيز شراكتنا مع الفلبين، وستؤدي مبادرة «البوابة العالمية»، إلى توفير فرص عمل جيدة هنا، وستساعد في نقل الأعمال إلى مراتب أعلى في سلسلة القيمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين، أمس، استئناف مفاوضات التوصل لاتفاق تجارة حرة، بعد أن جرى تعليقها في عام 2017. وفون دير لاين هي أول رئيس للمفوضية الأوروبية يقوم بزيارة رسمية على الإطلاق إلى الفلبين منذ نحو ستة عقود من العلاقات الدبلوماسية.