روسيا: نواصل الحوار مع البرازيل والصين وأفريقيا

عواصم (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل الحوار مع كل من الصين والبرازيل وشركاء أفارقة بشأن آفاق التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية.

جاء البيان عقب قمة روسية أفريقية عقدت مؤخراً، وشهدت حث بعض القادة الأفارقة الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، من المقرر أن تبدأ كييف محادثات مع واشنطن خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على ضمانات أمنية، والتي ستكون سارية في الوقت الذي لا يزال انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو» معلقاً، وفقاً لما قاله رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس.

وقال أندرية يرماك عبر منصة «تليجرام»، إن الهدف من المحادثات هو الحصول على التزامات ملموسة وطويلة الأجل من الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا. وتعهدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاقتصادية، خلال قمة «الناتو» في العاصمة الليتوانية، فلينيوس، في وقت سابق من شهر يوليو المنصرم، بتوفير حماية طويلة الأجل لأوكرانيا.

وقال يرماك، إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستتمحور حول الحصول على التزامات أمنية ثنائية لأوكرانيا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد الانضمام إلى «الناتو»، مضيفاً أن هذه ستكون الخطوة الأولى فقط.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رداً على المفاوضات الخاصة بالضمانات الأمنية الغربية المحتملة في المستقبل بالنسبة لأوكرانيا، أن الضمانات الأمنية الثنائية المحتملة لأوكرانيا يجب ألا تأتي على حساب احتياجات روسيا. وحذّر من أن يؤدي ذلك إلى «مزيد من التدهور في الوضع الأمني بالقارة الأوروبية».

ميدانياً، أعلن مسؤول محلي أن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيّرة استهدف مركزاً للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، مساء أمس الأول، من دون أن يؤدي الى سقوط ضحايا.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، إن «القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي، وأصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة، ولا ضحايا»، مشيراً إلى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.