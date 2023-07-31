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أوكرانيا: اتفاق لاستخدام موانئ كرواتية في تصدير الحبوب

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
1 أغسطس 2023 00:58

كييف (وكالات) 

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أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأن بلاده اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وفي وقت سابق من الشهر المنصرم، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وهو ما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية.
وقال كوليبا بعد لقاء مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان في كييف: «سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة».
وأضاف: «كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي».
وتعتمد أوكرانيا حالياً على طرق التصدير البرية عبر دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى طريق بديل عبر نهر الدانوب. 
إلى ذلك، ذكر محللون أن أسعار تصدير القمح الروسي ظلت عند مستويات، الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها قبل ذلك بأسبوع على خلفية انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وانسحبت روسيا من الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة والذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعد أن اشتكت لشهور من عدم تلبية شروطها لتمديد الاتفاق.
ووفقاً لشركة «إيكار» للاستشارات الزراعية، بلغ سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المئة والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في النصف الثاني من أغسطس 241 دولاراً للطن الأسبوع الماضي بانخفاض عن 242 دولاراً للطن في الأسبوع السابق عليه.
وتشير تقديرات شركة «سوفيكون» للاستشارات الزراعية، التي تركز أنشطتها على روسيا، بأن يبلغ إجمالي صادرات روسيا من القمح في يوليو 4.4 مليون طن، مقارنة مع 2.5 مليون طن في يوليو 2022 ومع متوسط 2.8 مليون طن لكل شهور يوليو السابقة. وارتفعت صادرات روسيا من القمح إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة بسبب وفرة محصول 2022 ووجود مخزونات كبيرة.

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