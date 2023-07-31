الرئيس العراقي يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون سبل تعزيز العلاقات.

بحث الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الإثنين العلاقات الوطيدة بين العراق ومجلس التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي للأمين العام لمجلس التعاون في قصر بغداد، حيث ناقش الجانبان أوجه التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد التقى في وقت سابق اليوم محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي حيث بحثا آفاق التعاون في مختلف المجالات.