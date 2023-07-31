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العراق.. إحباط محاولات إرهابية لاستهداف أبراج الطاقة بصلاح الدين

العراق.. إحباط محاولات إرهابية لاستهداف أبراج الطاقة بصلاح الدين
1 أغسطس 2023 00:58

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، إحباط محاولات إرهابية لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الخلية في بيان أنه «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية إحباط محاولات العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت قوة عسكرية، من العثور على 16 عبوة ناسفة غربي ناحية الصينية في منطقة السكريات التابعة لقضاء بيجي، وتم التعامل معها اصولياً».
وأضافت: «عززت القطعات الأمنية تواجدها في المكان، فيما نفذت عمليات استباقية ضمن قاطع المسؤولية»، لافتةً إلى أن «قواتنا الأمنية مستمرة في أداء الواجب والمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب وتوفير أقصى درجات الحماية لأبراج الطاقة الكهربائية». وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بتحرك قوة عسكرية من الجيش العراقي لحماية أبراج نقل الطاقة بعد تعرضها للتخريب.
وقال المصدر: «قوة عسكرية تباشر بتأمين الحماية لأبراج الطاقة من الهجمات الإرهابية نتيجة للاستهدافات المتكررة».
وتعرضت أبراج نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين إلى تفجيرات أدت إلى انهيار بعضها وخروجها عن الخدمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع اندلاع حريق في محطة لتوليد الطاقة بمحافظة البصرة، أدى إلى حرمان معظم المحافظات العراقية من الكهرباء.

العراق
مكافحة الإرهاب
محافظة صلاح الدين
خلية الإعلام الأمني
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