الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير المهجرين اللبناني لـ«»: سوريا مستعدة لاستقبال مواطنيها اللاجئين في لبنان

عائلة سورية لاجئة في أحد مخيمات لبنان (أرشيفية)
1 أغسطس 2023 00:58

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة
الجيش اللبناني: ملتزمون بضمان الأمن والسلم الأهلي
وسيم منصوري يتسلم مهام حاكم مصرف لبنان بالوكالة

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الحكومة السورية أبدت التزامها بحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان بشكل آمن وبنقاط التفاهم التي تم التوصل مؤخراً حول الإعادة الآمنة.
وقال شرف الدين في تصريحات لـ «الاتحاد» إن دمشق أبدت استعدادها لاستقبال 180 ألف لاجئ موجودين في لبنان كمرحلة أولى، كما تم التوصل إلى تفاهمات حل أزمة ملف اللاجئين بشكل آمن.
وأشار إلى أن «هناك ثقة متبادلة مع الجانب السوري والتزاماً بنقاط التفاهم التي تم التوصل إليها العام الماضي حول الإعادة الآمنة للاجئين، وأن المسؤولين السوريين أبدوا استعدادهم لاستقبال 180 ألف لاجئ وهناك مراكز إيواء جاهزة لاستقبالهم وتقديم التسهيلات والرعاية الصحية والتعليم لهم، ما يعني أن كل سبل العيش الكريم متوفرة».
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفاً صعبة خصوصاً منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.
وأعرب شرف الدين عن رغبته في أن تشكل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية، مشيراً إلى أن المفوضية رفضت الطلب حالياً بحجة عدم الاستقرار الأمني في سوريا.
وكشف وزير المهجرين اللبناني أنه سيكون هناك لجان فرعية تتابع عودة اللاجئين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
ويتعرض لبنان لضغوط اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين الذي يقارب عددهم المليونين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتراوح عددهم ما بين 300 ألف إلى نصف مليون، بحسب شرف الدين.
واختتم الوزير اللبناني تصريحاته بقوله إن «أكبر عدد لاجئين في دولة بالعالم نسبة لعدد سكانها في لبنان، إذ يقارب نصف عدد السكان وهو ما يشكل ضغطاً على الصعيد الصحي والاجتماعي والأمني والمالي».
ويعيش لبنان أزمات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعاني من فراغ سياسي وفشل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي بجانب انهيار الوضع الاقتصادي منذ عام 2019.
ويظل ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار، من أعقد الملفات الضاغطة على حكومات الدول التي يتواجدون فيها، لا سيما تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل لبنان.

لبنان
سوريا
الأزمة السورية
اللاجئين السوريين
النازحون السوريون
الحكومة السورية
آخر الأخبار
«بيئة أبوظبي» تدعم خطة «أدنوك» بتسريع خفض كثافة الانبعاثات
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تدعم خطة «أدنوك» بتسريع خفض كثافة الانبعاثات
اليوم 20:46
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
الاقتصادي
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
اليوم 20:35
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©