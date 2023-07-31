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«الرئاسي اليمني» يجدد الالتزام بنهج السلام الشامل

خلال اللقاء
1 أغسطس 2023 00:58

عدن (الاتحاد)

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أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المحلية والدولية. وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، خلال استقباله أمس، القائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن شاو تشنغ، مستجدات الأوضاع اليمنية، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، والضغوط المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت جماعة الحوثي.
وأكد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً، واقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وأشاد بجهود السعودية من أجل تجديد الهدنة، والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الحكومة والسلام والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية، دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
إلى ذلك، تمكَّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 625 لغمًا زرعتها جماعة الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغماً مضاداً للأفراد، و146 لغماً مضاداً للدبابات و456 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
 ونزع فريق «مسام» 51 لغمًا مضادًّا للدبابات و209 ذخائر غير منفجرة في عدن، كما تمكن من نزع 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة استطاع الفريق نزع 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية «الخوخة»، كما تمكن الفريق من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية «حيس».
 ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية «المضاربة» بمحافظة لحج، كما استطاع نزع 70 لغماً مضاداً للدبابات و107 ذخائر غير منفجرة في مديرية «الوادي» بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 15 لغماً مضاداً للأفراد بمديرية «عسيلان».  وفي محافظة تعز، نزع فريق «مسام» لغمين مضادين للدبابات و112 ذخيرة غير منفجرة في مديرية «المخا»، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية «موزع».
وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، إجلاء 5600 مهاجر بشكل طوعي من اليمن منذ مطلع العام الجاري.
ووفق تغريدة نشرها حساب الأمم المتحدة باليمن، فإن «المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 5600 مهاجرعلى العودة طواعية إلى ديارهم منذ بداية عام 2023».
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن «النساء والفتيات معرضات للعنف والاستغلال وسوء المعاملة على طول طريق الهجرة» من دون مزيد من التفاصيل. وبوتيرة متكررة، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عمليات إجلاء طوعية لمهاجرين من دول أفريقية في اليمن.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
السلام في اليمن
رشاد العليمي
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