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اليمن.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين في سجون «الحوثي»

أرشيفية
1 أغسطس 2023 00:58

عدن (الاتحاد)

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نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين باستمرار وضع مختطفين بالحبس الانفرادي في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقالت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أمس، إن «جماعة الحوثي وضعت 6 مختطفين في الحبس الانفرادي منذ مطلع شهر مارس، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة».
وذكرت الرابطة أنها «تلقت بلاغاً من أهالي المختطفين، يشير إلى أن المختطفين ما يزالون في معتقلات الحوثيين حتى الآن ويحرمون من الزيارات والرعاية الطبية».
ونقلت الرابطة عن أن أحد الناجين الذين تم الإفراج عنهم أخيراً، قوله «بأنه كان برفقة الستة المختطفين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، وكانت تقدم لهم وجبتان في اليوم، إحداهما لا تؤكل بسبب رداءة الطهي، إضافة إلى اضطرارهم لشرب مياه ملوثة بسبب انعدام المياه النقية، ما تتسبب لهم بمضاعفات صحية خطيرة».
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وطالبت مكتب المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل و«إنقاذ حياة أبنائها قبل فوات الأوان». 
ودعت جميع الحقوقيين والإعلاميين إلى الاهتمام بقضية المعتقلين وبث معاناتهم، من أجل الضغط والسعي الجاد لإنقاذهم والإفراج عنهم.

صنعاء
اليمن
الأزمة اليمنية
جماعة الحوثي
سجون الحوثي في صنعاء
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