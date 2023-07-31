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سلوفاكيا تحصل على رادار مراقبة جوية من ألمانيا

سلوفاكيا تحصل على رادار مراقبة جوية من ألمانيا
31 يوليو 2023 22:35

من المقرر أن تتسلم سلوفاكيا ، الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أول رادار مراقبة جوية من القوات المسلحة ألألمانية(بوندسفير). وقال متحدث باسم سلاح الجو في برلين اليوم الاثنين ، إن النظام في الطريق الآن ويجب أن يصل إلى وجهته في نيترا غربي سلوفاكيا غدا الثلاثاء.

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ويأتي تسليم نظام الرادار في إطار عملية تسليم شاملة لمكونات دفاع جوي إلى سلوفاكيا. كما تعتزم القوات المسلحة الألمانية إرسال نظام الدفاع الجوي مانتس إلى سلوفاكيا. كانت القوات المسلحة الألمانية قامت بنصب نظام الدفاع الجوي باتريوت في سلوفاكيا على فترات متقطعة. 

المصدر: د ب أ
سلوفاكيا
ألمانيا
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