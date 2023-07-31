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«الصحة العالمية»: الجهود للحد من استخدام التبغ تحرز تقدماً

«الصحة العالمية»: الجهود للحد من استخدام التبغ تحرز تقدماً
31 يوليو 2023 17:26

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد اليوم الاثنين إن جهود الصحة العامة الرامية للحد من استخدام التبغ في أنحاء العالم تحرز تقدما، حيث يتزايد عدد الدول التي تتخذ إجراءات ضد التدخين.

ويوجد الآن 5.6 مليار شخص يعيشون في دول قامت بتنفيذ أحد الإجراءات التي أوصت بها المنظمة على الأقل لحماية غير المدخنين، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته المنظمة بشأن وباء التبغ.

ومع ذلك، انتقدت المنظمة بعض الدول لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من استخدام التبغ وفرض القواعد الحالية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب استخدام التبغ، معظمهم في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل.

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كما أن تدخين التبغ له تداعيات خطيرة على غير المدخنين، وفقا للمنظمة. وأرجعت المنظمة 1.2 مليون حالة وفاة سنويا، بينهم 65 ألف طفل، للتدخين السلبي.

وقال رودجير كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة إن إجراءات  الوقاية من التدخين الفعالة سوف تضمن إصابة عدد أقل بالسرطان والأمراض القلبية ومشاكل التنفس، التي تأتي جميعها نتيجة للتدخين.

 

المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
التدخين
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