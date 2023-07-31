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إعصار كبير يقترب من اليابان

أرشيفية
31 يوليو 2023 10:09

من المتوقع أن يقترب إعصار كبير من مقاطعة أوكيناوا بجنوب اليابان حتى بعد غد الأربعاء، مما دفع هيئة الارصاد للتحذير من هبوب عواصف قوية وحدوث مد وجزر بالمنطقة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن إعصار كانون تسبب بالفعل في إلغاء رحلات جوية من وإلى أوكيناوا. وقالت هيئة الارصاد اليابانية اليوم الاثنين إن الاعصار قد يقترب أيضا من جزيرة امامي-اوشيما في مقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان.

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وأضافت الهيئة أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، كان الإعصار يتحرك في اتجاه شمال-شمال غرب في منطقة جنوب الارخبيل الياباني بسرعة نحو 15 كيلومترا في الساعة، كما يحمل زوابع تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة. وبسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة، حثت الوكالة المواطنين في أوكيناوا على الالتزام بالحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات. كما طالبتهم بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة.

المصدر: وكالات
عواصف
إعصار
اليابان
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