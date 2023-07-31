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أستراليا: لا أمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم مروحية

بحارة أستراليون يقومون بعمليات بحث وإنقاذ بالقرب من جزيرة ليندمان، كوينزلاند.
31 يوليو 2023 08:01

أعلن وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس الاثنين أن السلطات فقدت الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم مروحية عسكرية استرالية وسقوطها في البحر خلال مشاركتها بمناورات عسكرية نهاية الأسبوع. 

وتواصل اليوم الاثنين البحث عن أفراد طاقم مفقود لمروحية تابعة للجيش الأسترالي تحطمت في البحر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند خلال مناورة عسكرية، وفقا لما قاله وزير الدفاع الاسترالي مات كيوج.

وفقد الطاقم المكون من أربعة أفراد عندما سقطت مروحية من طراز إم أر اتش- 90 تايبان في البحر بالقرب من جزيرة هاميلتون أثناء مشاركتها في مهمة ليلة الجمعة، وفقا لما ذكرته الحكومة الأسترالية.

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وقال: "البحث لا يزال جاريا. ولا يزال هذا البحث يشارك فيه أفراد من قوات الدفاع الأسترالية وأصدقائنا في القوات الأميركية بالإضافة إلى خدمات الطوارئ في كوينزلاند"، مضيفا أن العثور على الطاقم المفقود "على رأس أولوياتنا".

وأكد أن البحث يجري في "بيئة مليئة بالتحديات". وأضاف "لقد وجدنا الآن بعض أجزاء الحطام وهذا يساعد في البحث الجاري ووضعنا المزيد من الامكانيات لهذا البحث، ومن الواضح أننا بدأنا بالأفراد الموجودين بالفعل في المنطقة وبعض الغواصين المتخصصين يأتون الآن إلى المنطقة أيضا".

  وأضاف: سنحتاج إلى معرفة نتائج التحقيق ... ومن المبكر جدا في هذه المرحلة أن نكون في وضع يسمح لنا بالتكهن".

المصدر: وكالات
أستراليا
تحطم مروحية
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