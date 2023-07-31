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دول غرب أفريقيا تفرض حصاراً اقتصادياً على النيجر

رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال الجلسة الاستثنائية في أبوجا
31 يوليو 2023 07:52

فرضت دول غرب إفريقيا حصاراً اقتصادياً على النيجر، معلّقةً "جميع التبادلات التجارية والمالية" مع هذا البلد، وأمهلت الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم.

تزامناً، تجمع آلاف المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحاً، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وندّدت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها"، مهدداً بأن باريس سترد "فوراً وبشدّة". 
ولم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ"السلطات" المنبثقة من الانقلاب، وطالب هؤلاء الاطراف بإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم.

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وعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية الأحد في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس المجموعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الحالي. 

وطلبت المجموعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة. 

المصدر: وكالات
غرب أفريقيا
حصار
النيجر
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