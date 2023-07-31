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الأمطار الغزيرة تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في العاصمة الصينية

يحتمي الناس من المطر بالمظلات في بكين
31 يوليو 2023 07:40

سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة اليوم الاثنين مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.
ودوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.
وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
وقالت إن العمل توقف في أكثر من أربعة آلاف موقع بناء وتم فحص ما يقرب من 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تعرضها لأضرار وجرى إغلاق المواقع السياحية في المدينة.
ومع استمرار تراجع قوة الإعصار دوكسوري، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع.
وقالت السلطات إن العاصفة خانون قد تلحق المزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.

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المصدر: وكالات
بكين
الصين
الامطار الغزيرة
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