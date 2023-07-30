اليمن: مستعدون للمشاركة في مشاورات تفضي إلى سلام دائم

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية استعدادها للذهاب إلى أي مشاورات تفضي إلى سلام دائم وعادل وشامل، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في فتح المعابر، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإطلاق سراح كل الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي، مشيرةً إلى قيام الحوثيين بخرق الهدنة الإنسانية، ووضع العراقيل لإجهاض عملية السلام، بهدف كسب الوقت وتهديد الملاحة الدولية.

واستعرض رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه أمس، المساعد الخاص لوزير الخارجية اليابانية لشؤون اليمن كاتسيويوشي هاياشي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات الجارية في العملية السياسية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وثمن بن دغر، الدعم الإغاثي والإنساني التي تقدمه اليابان للتخفيف معاناة اليمنيين، وخاصة في المحافظات التي تشهد حصاراً خانقاً من قبل جماعة الحوثي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها حكومة اليابان مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام ومن خلال دعم جهود المبعوث الأممي.

وأكد دعم الشرعية لكل المقترحات المستندة على المرجعيات الثلاث، واستعدادها التام للذهاب إلى أي مشاورات تفضي إلى سلام دائم وعادل وشامل في اليمن، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في فتح المعابر، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخطوفين.

وفي حديثه، أشار بن دغر، إلى قيام جماعة الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية ووضع العراقيل لإجهاض عملية السلام بهدف كسب الوقت لاستمرار تعزيز مقاتليهم في الجبهات كافة، منوهاً بالخطر الحقيقي للحوثيين في تهديد الملاحة الدولية.

من جانبه، أكد المسؤول الياباني دعم بلاده للحكومة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى ضرورة تحقيق السلام في اليمن عبر مفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع.

أمنياً، استهدفت جماعة الحوثي، أمس، تجمعات للنازحين غرب تعز، وأعياناً مدنية جنوب محافظة الحديدة، ضمن انتهاكاتها المتواصلة ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين استهدفوا مخيمات النازحين في «وادي الحناية» بمنطقة «الكدحة» غرب تعز، باستخدام قذائف الهاون.

وأكدت المصادر أن ثلاث قذائف سقطت بالقرب من أحد المخيمات وسط «وادي الحناية»، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال. وبالتزامن، استهدف الحوثيون قرى آهلة بالسكان جنوب مديريتي «الجراحي والتحيتا» وشرق «حيس» بمحافظة الحديدة، باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وفقاً للمصادر ذاتها.