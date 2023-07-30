لبنان.. 6 قتلى و14 جريحاً باشتباكات في «عين الحلوة»

بيروت (وكالات)

قُتل 6 أشخاص وأُصيب 14 آخرون، أمس، في اشتباكات مسلحة بمخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

واندلعت الاشتباكات في أعقاب إطلاق نار استهدف شخصاً بالمخيم ما أدى إلى جرحه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل القيادي في حركة «فتح» الفلسطينية «أبو أشرف العرموشي» و3 من مرافقيه إثر تعرضهم لكمين مسلح في حي «البساتين» داخل المخيم، بالإضافة إلى مقتل شخصين آخرين وإصابة 14 آخرين بجروح، بينهم طفلتان، وفقاً للوكالة.

كما أفاد الجيش اللبناني، في بيان، بإصابة أحد عناصره بجروح جراء شظايا قذيفة هاون سقطت داخل مركز عسكري تابع له.

وأدت الاشتباكات أيضاً إلى تضرر محال ومنازل في مدينة صيدا (خارج المخيم)، ما دفع بالقوى الأمنية اللبنانية إلى قطع حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية القريبة من المخيم.

بدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من الجيش ضبط الوضع الأمني في المخيم.

وفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة، طلب ميقاتي من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية «ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء». وأوضح أن «هذه الاشتباكات مرفوضة لأسباب عدة، أولها أنها تكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وهذا أمر مرفوض بالمطلق».