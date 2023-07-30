«الأغذية العالمي» يحذر من «كارثة غذائية» في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

حذر برنامج الأغذية العالمي من انزلاق 19 مليون شخص في السودان، أي ما يعادل 40% من سكان البلاد، نحو دائرة الجوع بسبب الأزمة.

ومنذ اندلاع الأزمة منتصف أبريل الماضي، تشكلت ملامح أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب التداعيات الكارثية الناجمة عن المعارك المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث وإقليم دارفور وعدد من مناطق ولاية كردفان.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، محمد الأمين، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن البرنامج يشعر بقلق بالغ إزاء حالة انعدام الأمن الغذائي في السودان، متوقعاً أن ينزلق أكثر من 19 مليون شخص نحو الجوع، وفي حال حدث ذلك سيكون أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد.

وقال إن «معدلات الجوع ترتفع أكثر في مناطق غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور»، مشيراً إلى أن الأزمة يمكن أن تقوض الموسم الزراعي، حيث يواجه المزارعون أزمة انعدام الأمن، ويكافحون لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور.