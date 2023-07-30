الأمم المتحدة: الانتخابات السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت الأمم المتحدة ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا، داعيةً لإقرار قوانين الانتخابات، في حين أكد المجلس الرئاسي الليبي استمراره في أداء دوره لتحقيق إرادة الشعب الليبي.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس أمس، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة، مطالباً الشركاء الدوليين بدعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء الانتخابات.

وأضاف: «حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة»، داعياً إلى «طي صفحة الماضي والذهاب نحو السلام، وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة الليبية».

وأكد أن «الذهاب للانتخابات وتحقيق الاستقرار هما اللغة الوحيدة التي استخدمها عندما أتحدث مع القيادات الليبية»، مشدداً على أنه «لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها».

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، إن المجلس مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته. وذكر بيان للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء أمس، على أن «المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية».

وأفاد بأن «باتيلي أحاط المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وأضاف أن «ذلك يأتي تأسيساً على مخرجات لجنة 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين».

والثلاثاء، اعتمد مجلس النواب «خريطة طريق» للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على العملية الانتخابية، وذلك بعد أن اعتمدها المجلس الأعلى للدولة.

وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها «أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، وذكّرت بتحذيرها المتكرر «من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».

و«خريطة الطريق» المعتمدة، هي إحدى مخرجات لجنة «6+6» المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل الأزمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.