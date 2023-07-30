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الناخبون في أفريقيا الوسطى يصوتون على تعديلات دستورية

ناخبة تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية (أ ف ب)
31 يوليو 2023 02:13

بانغي (وكالات)

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صوت الناخبون في جمهورية أفريقيا الوسطى، أمس، على استفتاء حول التعديلات الدستورية. وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 أعوام، وإلغاء الحد الأقصى الذي يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة لفترتين رئاسيتين فقط.
 وتولى الرئيس فوستان آركانج تواديرا منصبه لأول مرة في 2016 في فترة حكم دامت 5 سنوات، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2020، والتي كان من المفترض أن تكون الأخيرة له.
 ويحق لنحو 1.9 مليون ناخب مسجل في جمهورية أفريقيا الوسطى المشاركة في التصويت المتوقع أن تعلن نتائجه الأولية في غضون 8 أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في 27 أغسطس المقبل.
ويشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة، غنية بالثروات الطبيعية.

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