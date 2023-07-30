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مالي.. مقتل 7 مسلحين وأسر اثنين قرب حدود موريتانيا

جنود من الجيش المالي
31 يوليو 2023 02:12

باماكو (وكالات)

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أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل 7 مسلحين وأسر 2 آخرين إلى جانب حجز أسلحة ومعدات خلال غارات جوية نفذتها عناصر من الجيش على مواقع مسلحين قرب الحدود الموريتانية.
 وأوضحت في بيان أن العملية التي وقعت في بلدة «نارا» أسفرت كذلك عن مقتل جندي مالي وإصابة اثنين آخرين بجروح.
 وتعاني مالي منذ عام 2012 سلسة هجمات مسلحة في شمال ووسط البلاد وقد اتسع نطاقها نحو بوركينا فاسو والنيجر وأسفرت عن مقتل وجرح آلاف الأشخاص.
وتواجه مالي منذ عام 2012 تمرّداً إرهابياً اتّسع نطاقه إلى بوركينا فاسو والنيجر وأسفر عن مقتل وتشريد آلاف الأشخاص.

مالي
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