الإثنين 31 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الولايات المتحدة تدين "التفجير الانتحاري" في باكستان

الولايات المتحدة تدين "التفجير الانتحاري" في باكستان
31 يوليو 2023 01:03

أدانت الولايات المتحدة ، اليوم الأحد، "الهجوم الانتحاري" الذي وقع وسط تجمع سياسي في باكستان، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في باكستان: "ندين بشدة عمل العنف الشنيع هذا، الذي أودى بحياة أبرياء وألحق الضرر بالكثيرين. إن مثل هذه الأعمال الإرهابية ليس لها مكان في مجتمع سلمي وديمقراطي"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحاري في باكستان
وفاة وايت في حادث

وأضاف البيان: "نتضامن مع شعب باكستان خلال هذا الوقت العصيب". وأسفر التفجير الذي وقع في بلدة خار في ضاحية باجور، عن مقتل 40 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 135 آخرين، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لياقت علي، المشرف الطبي بمستشفى إقليمي في باجور أن كثيرا من الجرحى في حالة حرجة.

المصدر: د ب أ
أميركا
باكستان
آخر الأخبار
أفراد الأمن يتفحصون موقع انفجار في منطقة باجور
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحاري في باكستان
اليوم 12:35
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 12:06
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
الرياضي
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 12:00
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
الرياضي
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
اليوم 12:00
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
الرياضي
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©