الولايات المتحدة تدين "التفجير الانتحاري" في باكستان

أدانت الولايات المتحدة ، اليوم الأحد، "الهجوم الانتحاري" الذي وقع وسط تجمع سياسي في باكستان، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في باكستان: "ندين بشدة عمل العنف الشنيع هذا، الذي أودى بحياة أبرياء وألحق الضرر بالكثيرين. إن مثل هذه الأعمال الإرهابية ليس لها مكان في مجتمع سلمي وديمقراطي"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف البيان: "نتضامن مع شعب باكستان خلال هذا الوقت العصيب". وأسفر التفجير الذي وقع في بلدة خار في ضاحية باجور، عن مقتل 40 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 135 آخرين، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لياقت علي، المشرف الطبي بمستشفى إقليمي في باجور أن كثيرا من الجرحى في حالة حرجة.