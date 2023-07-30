ألمانيا: احتجاز رجل قتل 3 أشخاص بالرصاص

قالت الشرطة الألمانية يوم السبت إنه تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 64 عاما يزعم أنه قتل بالرصاص ثلاثة أشخاص وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة في مدينة أجسبورج البافارية بجنوبي ألمانيا.

وصدرت مذكرة الضبط وتم تنفيذها، وفقا للشرطة. وتحقق شرطة أجسبورج في جرائم القتل. ويتردد أن المشتبه به أطلق النار على امرأتين ،49 عاما و 72 عاما، ورجل، 52 عاما، في مبنى سكني في لانجويد آم ليش يوم الجمعة، وفقا للشرطة.

ويزعم أنه ، بعد ذلك، أصاب امرأة،32 عاما، ورجل 44 عاما، بسلاح ناري في منزل قريب. وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن الشرطة تقول إن حياتهما ليست في خطر. وتشير النتائج الأولية إلى أن الجريمة جاءت إثر خلاف بين الجيران. وقالت الشرطة إن المشتبه به كان لاعب رماية ويمتلك عدة أسلحة ولديه تصريح أسلحة.

وضبطت الشرطة العديد من الأسلحة في سيارته وفي شقته بعد الجريمة مساء الجمعة. وفر المشتبه به في سيارته بعد إطلاق النار لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير. ولم يقاوم الاعتقال. وتم استدعاء الشرطة إلى المبنى السكني الذي شهد مقتل الأشخاص الثلاثة قبل ساعات من ارتكاب الجريمة.