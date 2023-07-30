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اشتعال سيارة يتسبب في حريق غابات غرب تركيا

اشتعال سيارة يتسبب في حريق غابات غرب تركيا
30 يوليو 2023 20:47

 اندلع حريق غابات في محافظة إزمير التركية اليوم الأحد بعدما شبت النيران في إحدى السيارات، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.

وشبت النيران في السيارة لأسباب غير معروفة، ما تسبب في توقف السائق على جانب طريق سريع، وفقا للأناضول. وانتشرت ألسنة اللهب بعد ذلك في الغابة المجاورة. وقال مسؤولو إدارة الغابات، إن رجال الإطفاء كافحوا الحريق من على الأرض ومن الجو.

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وأظهرت صور منتشرة على الانترنت ألسنة اللهب على كلا جانبي الطريق، التي أججتها رياح قوية. وذكرت وكالة الأناضول أنه جرى إغلاق الطريق، الذي يخترق منطقة تشيشمي الشهيرة بقضاء العطلات فيها، لأسباب تتعلق بالسلامة.

ودعا عمدة تشيشمي أكرم أوران الشركات والسكان إلى المساعدة في إخماد النيران بملء أي مركبات بخزانات مياه والانتقال إلى موقع الحريق. 

المصدر: د ب أ
تركيا
حريق غابات
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