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ماكرون يتوعد في حال تعرض فرنسيين لهجوم في النيجر

ماكرون يتوعد في حال تعرض فرنسيين لهجوم في النيجر
30 يوليو 2023 17:52

أعلن قصر الإليزيه الأحد أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها" في النيجر وأن باريس سترد "فوراً وبشدّة"، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي دعماً للعسكريين الانقلابيين.
وقال الإليزيه إنّ "أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقرّات الفرنسية، سيرى ردّ فرنسا الفوري والشديد. لن يتسامح رئيس الجمهورية مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها".
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن 500 إلى 600 مواطن فرنسي موجودون حالياً في النيجر.
وأضافت الرئاسة أنّ "فرنسا تدعم كل المبادرات الإقليمية" الهادفة إلى "استعادة النظام الدستوري... وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم".

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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