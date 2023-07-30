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بوتين يشهد عرضاً في يوم البحرية الروسي

فلاديمير بوتين خلال عرض يوم البحرية في سانت بطرسبرج
30 يوليو 2023 14:33

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا للسفن الحربية والغواصات النووية في مسقط رأسه بمدينة سان بطرسبرج اليوم الأحد وأعلن أن البحرية ستستقبل 30 سفينة جديدة هذا العام.
وشاركت 45 سفينة وغواصة في يوم البحرية الروسي، وهو حدث سنوي يشهد مراسم تقليدية لاستعراض القوة العسكرية في خليج فنلندا وعلى نهر نيفا بسان بطرسبرج.
وقال الكرملين إن نحو ثلاثة آلاف من جنود البحرية شاركوا أيضا في عرض بري.
وتفقد بوتين، برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو وقائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، بعض السفن من زورق في نهر نيفا قبل إلقاء كلمة.
وقال بوتين "اليوم، تنفذ روسيا بثقة المهام واسعة النطاق لسياستنا البحرية الوطنية وتعمل باستمرار على تعزيز قدرات قوتنا البحرية... هذا العام وحده، سنضيف 30 سفينة من مختلف الفئات إلى الأسطول".
وحضر أربعة زعماء أفارقة الحدث وأرسلت خمس دول أفريقية أخرى ممثلين لها، بحسب الكرملين.
وتلقوا الدعوة بعد قمة روسية-أفريقية في سان بطرسبرج اختتمت يوم الجمعة.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
سان بطرسبرج
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