الإثنين 31 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى ومصابون جراء إعصار في روسيا

قتلى ومصابون جراء إعصار في روسيا
30 يوليو 2023 15:35

قضى ثمانية أشخاص وأدخل عشرة آخرون إلى المستشفى في روسيا عندما سقطت أشجار على موقع تخييم خلال إعصار على ما أفادت السلطات الأحد.
وقال يفغيني ماسلوف رئيس بلدية يوشكار-أولا "وفقا للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في ماري إل بسبب الإعصار الذي هب أمس" السبت. وماري إل منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.
وأرسل نحو مئة من عمال الإغاثة إلى المنطقة لإزالة الركام في موقع التخييم الواقع قرب بحيرة يالتشيك على ما قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية موضحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح.
وأضافت الوزارة في بيان عبر تلغرام "لم يأخذ المصطافون توقعات الأرصاد الجوية بالحسبان".
وكان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هب الإعصار بحسب الوزارة.

أخبار ذات صلة
إعصار كبير يقترب من اليابان
بوتين يشهد عرضاً في يوم البحرية الروسي
المصدر: وكالات
روسيا
عاصفة
إعصار
آخر الأخبار
أفراد الأمن يتفحصون موقع انفجار في منطقة باجور
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحاري في باكستان
اليوم 12:35
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 12:06
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
الرياضي
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 12:00
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
الرياضي
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
اليوم 12:00
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
الرياضي
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©