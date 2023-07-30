قتلى ومصابون جراء إعصار في روسيا

قضى ثمانية أشخاص وأدخل عشرة آخرون إلى المستشفى في روسيا عندما سقطت أشجار على موقع تخييم خلال إعصار على ما أفادت السلطات الأحد.

وقال يفغيني ماسلوف رئيس بلدية يوشكار-أولا "وفقا للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في ماري إل بسبب الإعصار الذي هب أمس" السبت. وماري إل منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.

وأرسل نحو مئة من عمال الإغاثة إلى المنطقة لإزالة الركام في موقع التخييم الواقع قرب بحيرة يالتشيك على ما قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية موضحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تلغرام "لم يأخذ المصطافون توقعات الأرصاد الجوية بالحسبان".

وكان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هب الإعصار بحسب الوزارة.



