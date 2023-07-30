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رجال الإطفاء يسيطرون على حرائق بالقرب من موقع أثري في اليونان

رجال الإطفاء يسيطرون على حرائق بالقرب من موقع أثري في اليونان
30 يوليو 2023 13:18

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء سيطروا على العديد من حرائق الغابات القريبة من موقع أوليمبيا الأثري في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وأصدرت هيئة الدفاع المدني خدمات الإطفاء تحذيرا في الوقت نفسه بأنه تم الإعلان عن ثاني أعلى تحذير من خطر اندلاع حريق في كثير من المناطق بسبب الأحوال الجوية الجافة والحارة. وقامت السلطات في أوليمبيا، حيث كانت الألعاب الأولمبية القديمة تقام كل أربع سنوات، أمس السبت بتفعيل نظام يتعلق بمكافحة الحرائق يرش الموقع بالمياه.

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ولكن الإذاعة الرسمية ذكرت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف ألسنة اللهب على مسافة مئات الأمتار قبل وصولها إلى الموقع. وكان حريق غابات قد دمر الكثير من الأشجار بالقرب من أوليمبيا في2007 .

المصدر: وكالات
الحرارة
درجات الحرارة
حرائق الغابات
اليونان
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