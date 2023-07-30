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الفلبين تحذر من فيضانات مع تحول العاصفة "خانون" إلى إعصار

الناس يتجولون في أحد شوارع مانيلا التي غمرتها الفيضانات
30 يوليو 2023 11:31

حذر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالمناطق الجبلية في البلاد، مع ازدياد حدة العاصفة الاستوائية "خانون" التي من المتوقع أن تتطور لتتحول إلى إعصار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد عن إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية (باجاسا)، قولها في تقرير لها صدر في الخامسة من صباح اليوم، إنه من المتوقع "أن تزداد حدة (العاصفة خانون) بشكل مطرد خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

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وأضافت أنه "من المتوقع أن تتحول إلى إعصار في وقت متأخر من مساء اليوم أو بحلول الغد في الصباح الباكر، حيث ستصل إلى ذروتها بعد غد الثلاثاء".

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنه بينما تمر "خانون" باتجاه شمالي فوق بحر الفلبين، وتبدو متجهة بعيدا عن اليابسة، من المتوقع هطول أمطار غزيرة، بينما تعمل العاصفة والإعصار القوي "دوكسوري"، التي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي، على تعزيز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن ذلك سيؤدي إلى هطول أمطار موسمية "عرضية" على الأجزاء الغربية من لوزون وفيساياس. 

المصدر: وكالات
الفلبين
الامطار الغزيرة
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