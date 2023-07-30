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قرقاش: الانقلاب العسكري في النيجر يعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية والبيئية

أنور قرقاش
30 يوليو 2023 10:34

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الانقلاب العسكري في النيجر على الرئيس محمد بازوم وبوادر التنافس الدولي يعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية والبيئية التي يشهدها هذا البلد الفقير.

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وقال معاليه عبر حسابه في تويتر:" الانقلاب العسكري في النيجر على الرئيس محمد بازوم وبوادر التنافس الدولي يعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية والبيئية التي يشهدها هذا البلد الفقير، ولا خاسر سوى الإنسان البسيط. منطقة الساحل بحاجة إلى تنمية وأمن ولكن عبث السياسة جعل الأولويات معكوسة وبعيدة عن كل ما تحتاجه المنطقة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيجر
الانقلاب
أنور قرقاش
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