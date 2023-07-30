دول غرب أفريقيا تعقد "قمة خاصة" حول النيجر في أبوجا

تعقد دول غرب أفريقيا، اليوم الأحد، في أبوجا "قمة خاصة" لتقييم الوضع في النيجر بعد الانقلاب العسكري.

قد تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي تضم 15 بلدا، فرض عقوبات على النيجر العضو فيها لتحذو بذلك حذو فرنسا والاتحاد الأوروبي اللذين قررا تعليق مساعدات الميزانية، والأمنية كذلك من جانب التكتل الأوروبي، مع عدم اعترافهما ب"السلطات" المنبثقة عن الانقلاب.

وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أمس، إمهال قادة الانقلاب في النيجر 15 يوماً من أجل التخلي عن السلطة والعودة إلى الثكنات العسكرية والسماح للرئيس المنتخب محمد بازوم بمزاولة مهامه.

وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي ترأس بلاده الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ندد بالانقلاب الأربعاء ووعد بأن الجماعة والأسرة الدولية "ستبذلان كل الجهود دفاعا عن الديموقراطية" و"تجذرها" في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبازوم دعم واشنطن "الثابت" مشددا على أن الانقلاب يهدد "الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر".

وتحدث الأحد إلى نيتوبو معربا عن "قلقه العميق" ومشيدا بجهود رئيس نيجيريا "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.



وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي من أفقر دول العالم. ويضم هذا البلد مناطق صحراوية واسعة ويسجل نموا ديموغرافيا من الأعلى في العالم.



