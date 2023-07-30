الإثنين 31 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دول غرب أفريقيا تعقد "قمة خاصة" حول النيجر في أبوجا

تجمع أنصار الرئيس النيجيري محمد بازوم في النيجر
30 يوليو 2023 10:27

تعقد دول غرب أفريقيا، اليوم الأحد، في أبوجا "قمة خاصة" لتقييم الوضع في النيجر بعد الانقلاب العسكري.

قد تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي تضم 15 بلدا، فرض عقوبات على النيجر العضو فيها لتحذو بذلك حذو فرنسا والاتحاد الأوروبي اللذين قررا تعليق مساعدات الميزانية، والأمنية كذلك من جانب التكتل الأوروبي، مع عدم اعترافهما ب"السلطات" المنبثقة عن الانقلاب.

وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أمس، إمهال قادة الانقلاب في النيجر 15 يوماً من أجل التخلي عن السلطة والعودة إلى الثكنات العسكرية والسماح للرئيس المنتخب محمد بازوم بمزاولة مهامه. 

أخبار ذات صلة
دول غرب أفريقيا تفرض حصاراً اقتصادياً على النيجر
ماكرون يتوعد في حال تعرض فرنسيين لهجوم في النيجر

وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي ترأس بلاده الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ندد بالانقلاب الأربعاء ووعد بأن الجماعة والأسرة الدولية "ستبذلان كل الجهود دفاعا عن الديموقراطية" و"تجذرها" في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبازوم دعم واشنطن "الثابت" مشددا على أن الانقلاب يهدد "الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر".
وتحدث الأحد إلى نيتوبو معربا عن "قلقه العميق" ومشيدا بجهود رئيس نيجيريا "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.


وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي من أفقر دول العالم. ويضم هذا البلد مناطق صحراوية واسعة ويسجل نموا ديموغرافيا من الأعلى في العالم.

المصدر: وكالات
غرب أفريقيا
أبوجا
النيجر
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 12:06
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
الرياضي
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 12:00
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
الرياضي
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
اليوم 12:00
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
الرياضي
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
اليوم 11:53
عملية ناجحة لطارق حامد
الرياضي
عملية ناجحة لطارق حامد
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©